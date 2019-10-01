بغداد – أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، الثلاثاء، عودة 95 لاجئا إلى بلادهم من تركيا خلال الأسبوع الأخير.

جاء ذلك في بيان لمدير عام دائرة شؤون الفروع ومتحدث وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأشار جهاكير أن “الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامجها -العودة الطوعية المجانية الأسبوعية- للاجئين للعراقيين المتواجدين في الجمهورية التركية”.

وأضاف: “قامت ممثليتنا في تركيا بإعادة 95 لاجئا من محافظات سامسون وأنقرة وجروم وكير شهير واسكي شهير وقيرق قلعة التابعة إلى الجمهورية التركية، عبر معبر إبراهيم الخليل التابع لقضاء زاخو بمحافظة دهوك”.

وبين جهاكير أن الوزارة وفرت حافلات تقل اللاجئين إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد التدقيق الأمني لهم.

وأكد استمرار الوزارة بالعمل على نقل جميع العراقيين المتواجدين في تركيا وبشكل دوري (أسبوعيا) وإعادتهم إلى البلاد.

وعلى مدى الأشهر الماضية، عادت دفعات من النازحين العراقيين المتواجدين في تركيا عبر نقلهم بالأسطول البري التابع لوزارة النقل العراقية إلى بلدهم طواعية.

ومنتصف سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عودة ألف و449 لاجئا عراقيا إلى بلادهم من تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحسب إحصاءات رسمية فإن أكثر من 200 ألف لاجئ عراقي يعيشون في تركيا ومشمولون بالمساعدات التي تقدمها أنقرة للاجئين.

وفر آلاف العراقيين إلى خارج بلادهم عندما اجتاح تنظيم “داعش” الإرهابي ثلث مساحة العراق صيف 2014، وتحول مناطقهم إلى ساحة حرب طاحنة على مدى 3 سنوات بين مسلحي التنظيم والقوات العراقية.

ووفق أرقام أعلنتها منظمة الهجرة الدولية منتصف العام المنصرم، فإن مليوني عراقي لا يزالون نازحين يقيم معظمهم في مخيمات منتشرة بأرجاء البلاد من أصل 5.8 مليون تركوا منازلهم في خضم الحرب بين القوات العراقية ومسلحي “داعش” بين عامي 2014 و2017.

ولا يزال النازحون غير قادرين على العودة لمنازلهم رغم مرور أكثر من عام ونصف على انتهاء الحرب التي دمرت آلاف المساكن والبنى التحتية الأساسية لتأمين خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها.

وتقول الحكومة العراقية إنها بحاجة إلى نحو 88 مليار دولار على المدى القصير لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.\

الأناضول