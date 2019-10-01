ليبيا – أعلن رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة الشيخ صالح الفاندي استقبال وفد رفيع المستوى من المقارحة والمنطقة الشرقية بزيارة لمدينة ترهونة لتقديم واجب العزاء في عناصر الجيش الذين تم إستهدافهم.

الفاندي أشار في تصريح خاص لـ” المختار العربي” إلى أنهم يقبلون التعازي في كل أبطال الجيش الذين قتلوا في محاور القتال بكل مناطق ليبيا، مشدداً على أن مدينة ترهونة تدعم الوطن والجيش.

وأكد على أن جميع القبائل جددوا دعمهم للجيش ومساندته في حربه على الإرهاب في طرابلس، منوهاً أن القوة التي تحمل اسم”قوة حماية ترهونة” لا تمثل المدينة وآمرها الذي يتحدث في الإعلام المدعو الصيد محمد المعمري هو من مدينة تاجوراء وليس له أي صلة بترهونة.

وإعتبر رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة أن جماعة الإخوان ومن وصفهم بـ”ميليشيات المال العام” تستهدف المدينة.

وقال رئيس المجلس الاجتماعي ترهونة في ختام تصريحاته :”نحن قاعدة المنطقة الغربية ولن يثنينا القصف الجبان عن دعم عملية تحرير طرابلس والقصف الذي تقوده ميليشيات حكومة الوفاق لن يثني مدينة ترهونة عن دعم عملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس، لو قصفوا ترهونة ليل نهار لن نتراجع نحن منحازون للجيش ولن نتراجع قيد أنملة ولا بد من تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة والمؤدلجين”.