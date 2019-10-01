موسكو – لم يستبعد الكرملين احتمال رفع السرية عن مضمون المكالمات الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، شريطة الوفاء ببعض الشروط.

جاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين في سياق إجابته على سؤال صحفيين حول موقف الرئاسة الروسية إزاء طلب الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي نشر نص المحادثات الهاتفية بين ترامب وبوتين في إطار مساعيهم لتمهيد أرضية قانونية لعزل ترامب.

وقال بيسكوف إن “طلبات كهذه وكل ما جري حاليا حول ذلك (مسألة عزل ترامب) في الولايات المتحدة، شأن داخلي بطبيعة الحال. لم نتدخل وليس لدينا الحق في التدخل”.

وأضاف: “وبخصوص تسجيلات محتويات الاتصالات الهاتفية فإن نشرها أمر ممكن، إلى حد ما، لكن بتراض بين الطرفين فقط”.

وأكد بيسكوف أن “الممارسة الدبلوماسية عادة لا تنطوي على منشورات كهذه. وانطلاقا من ذلك، إذا كان الأمريكيون سيوجهون إشارات ما من هذا القبيل، فسنناقش الموضوع”.

وسبق أن أشار بيسكوف إلى أن المحادثات على مستوى رؤساء الدول تحمل طابع السرية، معبرا عن أمل الكرملين بألا تصل الأمور في العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى حد الكشف عن محتويات المكالمات بين بوتين وترامب.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، أجرى الرئيسان 11 اتصالا هاتفيا، وفق صحيفة “نيويورك تايمز”.

وقد أطلقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تحقيقا يوم 24 سبتمبر لدراسة إمكانية عزل ترامب بسبب الشبهات بأنه طلب من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية بينهما جرت في الـ25 من يوليو الماضي، المساعدة في جمع معلومات ضد جو بايدن المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للرئاسة الأمريكية في انتخابات 2020، مقابل توريدات الأسلحة لكييف.

واضطر البيت الأبيض لنشر نص المكالمة المشؤومة، ما دفع خصوم ترامب للذهاب إلى أبعد من ذلك والمطالبة برفع السرية عن مكالماته مع كل من الرئيس الروسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر: وكالات + RT