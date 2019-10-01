ليبيا – أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب أنه تم القضاء على القيادي البارز هشام امسيمير المموّل الرئيس لجماعة الإخوان في ليبيا وقوات الوفاق و الحاكم الخفي لمدينة مصراتة.

المحجوب أوضح في تصريح خاص لقناة “العربية” أمس الأثنين أن امسيمير قتل على يد قوة تابعة للواء التاسع خلال تبادل لإطلاق النار بين مدينتي ترهونة ومسلاتة ، مضيفاً أن مقتله يعدّ أكبر ضربة تتلقاها ميليشيات مصراتة منذ عام 2011 نظرا للدور البارز الذي كان يقوم به في تمويل المعارك وجلب السلاح والمسلحين من تركيا ومن أماكن أخرى إلى ليبيا.

كما أشار المحجوب إلى أن مسيمير هو ملياردير يحكم مدينة مصراتة من خلف الكواليس ولديه نفوذ قوي داخلها ويعد أبرز عضو خفي في تنظيم الإخوان يعمل وراء الظلّ إذ لا يظهر في وسائل الإعلام ولا في ساحات المعارك ، منوّهاً إلى أنه الممول الرئيسي لحرب فجر ليبيا عام 2014 التي قادتها مجموعة مليشيات إسلامية وكذلك ممول الحرب الدائرة الآن بالعاصمة طرابلس والداعم القوي لقوات الوفاق بالأموال والسلاح.

وتابع :” أنّ هذا الرجل القويّ هو الوسيط بين تركيا ومصراتة وهو المسؤول عن إبرام صفقات السلاح مع أنقرة ويقف وراء كل شحنات الأسلحة التي وصلت إلى المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق كما يعتقد أنه مجنّد من المخابرات التركية”.

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش لفت إلى وجود شبهات تحوم حول قوة امسيمير المالية وثرائه الفاحش والسريع.