ليبيا – إجتمع وزير داخلية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الاثنين مع معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسيـة وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي.

الإجتماع إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الجـوازات والجنسية وشـؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية النقـاط والملاحظات المعرقلة لسير العمل ووضـع الترتيبات اللازمـة لحلحلة كافة الصعوبات التي من شأنها تقديم خدمات أفضـل للمواطنين والأجانب المقيمين داخـل دائرة اختصـاص كل فرع أو قسم كمـا تم اختيار مقر جديد لإستخدامه كقسم جوازات مختص بأعضاء هيئة الشرطة.

وتوجه معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشـؤون الأجانب بعد الإجتماع لزيارة مقر الطابعات الجديد للوقوف على أعمال الصيانة وتجهيزه إستعداداً لمباشرة العمل.

هذا وحضر اللقاء كل من العقيد وليد الصوصاع رئيس قسم التفتيش والمتابعة والعقيد عادل بوسريويل رئيس قسم الشـؤون الفنية والإتصـالات والمقدم المهدي بيانكو رئيس قسم المشروعات.