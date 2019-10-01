ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الاثنين وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز ووكيل التعليم العالي بالوزارة فاطمة الغالي بحضور أعضاء المجلس الأعلى للتعليم العالي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة بدء العام الجامعي الجديد 2019 – 2020وتوفير أهم الإحتياجات الضروية لذلك بالإضافة إلى مناقشة قانون الجامعات الذي قامت اللجنة المختصة المشكلة من قبل الوزارة بتعديله وتسليمه لمجلس النواب وذلك خدمةً للشريحة المستهدفة فيه.

كما ناقش المجتمعون وضع عمل الجامعات والأكاديميات الليبية بشكل عام.

ومن جهته، قدم وزير التعليم والمجلس الأعلى للتعليم العالي شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وذلك لتجاوبه المستمر مع قطاع التعليم بشقيه العالي والعام ودعم الوزارة وذلك من أجل سير العملية التعليمية على أكمل وجه بالشكل المطلوب.

يُشار إلى أنه قد تم الإتفاق خلال اللقاء على عرض قانون الجامعات المعدل على مجلس النواب وذلك للتصويت عليه لأجل اعتماده.