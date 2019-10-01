الدوحة – ألحق الهلال السعودي هزيمة ساحقة بمضيفه السد القطري (4-1) في عقر داره، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتقدم السد بهدف جاء بـ “نيران صديقة” سجله المهاجم الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، خطأ في مرماه، في الدقيقة 16.

ومن ثم عاد اللاعب نفسه، في الدقيقة 33، وسجل هدف التعادل لفريقه السعودي.

وتلقى الفريق القطري ضربة موجعة أخرى، بعد دقيقتين من هدف التعادل، بطرد مدافعه عبد الكريم حسن.

وضاعف المدافع الهلالي، علي هادي آل بليهي، النتيجة لفريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول

وعزز القطري سالم الهاجري تقدم ضيفه الهلال بهدف سجله، في الدقيقة 60، خطأ في مرماه أيضا.

واختتم السعودي محمد الشلهوب رباعية أصحاب الأرض، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء، الذي أقيم على استاد جاسم بن حمد بمدينة السد.

وأصبح الهلال، بعد هذا الفوز العريض، قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى نهائي البطولة، خاصة وأن مباراة الإياب ستقام على أرضه وبين جماهيره، في مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، بالعاصمة الرياض.

المصدر: RT