ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقية إن بيان المجلس الرئاسي الأخير هو تعبير على ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات التي سبقت إجتماع الجمعية العامة ليتم وضع النقاط على الحروف وتجنب المراوغات.

الفقية أشار في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المجتمع الدولي دوره مكمل للدور الليبي الواضح والقانوني الذي له دعم داخلي وخارجي بحكم الاتفاق السياسي.

ويرى أن هناك الكثير من محاولات الإلتفاف على الاتفاق السياسي وإجهاضه باتفاق آخر أو بالفراغ ، معتبراً أن محاولة إنشاء أي اتفاق آخر هي محاولة لوضع ليبيا في فراغ سياسي وإطالة المرحلة الانتقالية لتدمير ليبيا أكثر ما يمكن.

وتابع مضيفاً :”حفتر دخل العاصمة عندما شل سياسياً لذلك قرر الدخول عسكرياً ويجب الرد عليه وإخراجه من المشهد فكل من يعول عليهم هم مرتزقة من هنا وهناك علاوة على الغطاء الجوي الذي توفره له بعض الدول أما إعلان دول العالم بوقف القتال هذه كلمة حق أراد بها باطل نحن ضد القتال وسعينا طويلاً للحوار حرصاً على دماء الليبيين”.

كما أكد على أنه بالإمكان عدم قبول الحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة ديمقراطية مدنية والتداول السلمي على السلطة ، مبيناً أنه على دول العالم الإلتزام بقرارات مجلس الأمن فلا يمكن لأي دولة إختراق قرارات مجلس الأمن.

وقال :” حتى دعم حفتر أراه مبالغ به هذا من جانب أن حفتر يريد يسوق لليبيين بأن له دعم دولي وأن المجتمع الدولي معه ويصعب إزالته مع العلم أن حفتر في لم يتبقى معه إلا 4 دول تراهن على هذا المشروع، الآن نحن في وضع يجب أن تتكاثف الجهود لإخراج المشروع العسكري والعودة لما قبل عام 2011 ومن ثم معالجة الأخطاء التي من بينها لقاء فائز السراج وحفتر كونه مخالفة للإتفاق السياسي”.

ولفت إلى أن “حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) لا يؤمن بالدبلوماسية والشراكة واصفاً إياه بـ”الشخص المهووس” بالسلطة، معتبراً ان الشريحة العظمى من الشعب تقف ضد “حفتر” لذلك أصبح يسعى للحصول على الدعم بأي طريقة وإستجلاب المرتزقة على حد زعمه.

الفقية أفاد أنه مالم توضع أسس للملتقى الوطني الجامع وتحديد المشاركين فيه وإشتراط إلتزامه بالاتفاق السياسي سيعتبر عبث آخر، مشيراً إلى أنه لايمكن التعويل على أي مشروع آخر ما لم يتم الإلتزام بالماضي.

وطالب المجلس الرئاسي بإستيعاد الدول التي تتدخل بشكل سلبي من الحل ما لم تقوم بتغيير موقفها وتلتزم بقرارات مجلس الأمن كما من الضروري تفعيل الإتفاقيات المبرمة مع الإتحاد المغاربي ليكون له فضاء داعم ضد التيارات الأخرى.

وذكر أن الدول الداعمة لحفتر تسعى لتحديد مدخلات مؤتمر برلين القادم وفرض سيناريو بقاء حفتر في المشهد وإبعاد ألمانيا من دائرة الوسيط النزيه، مرجحاً أن هذه الدول لن تنجح بالتوصل لهدفها لأن هناك إنقسام واضح للمجتمع الدولي ممكن إعتباره إنقسام إيجابي كونه لم يصدر قرار من مجلس الأمن ضد ليبيا أو المجلس الرئاسي وغيره.

ختاماً كشف الفقية عن 3 محاور على المجلس الرئاسي والأجسام التي نصت عليها الإتفاق السياسي تكثيف جهودها بالخصوص وهي التمسك بالإتفاق السياسي والقرارات الدولية التي تلزم دول العالم عن طريق إبعاد الدول التي تتدخل سلبياً من الخوض في الشأن الليبي علاوة على أهمية البحث عن حليف سياسي وعسكري أما المحور الأخير فهو ضرورة تغيير الوضع على الأرض.

ونوّه أن المواقف الدولية ستتغير خلال الأيام القادمة نتيجة تقهقر قوات حفتر لأن جميعها تسعى لتحقيق مصالحها الشخصية وليس مصلحة ليببا.