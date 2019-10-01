يطلق ملاّك الإبل ومربيها الكثير من الأسماء عليها، كل بحسب أصلها وجنسها وعمرها وحالتها ولونها وصفاتها. ويطلق الخبراء أسماء عديدة على الإبل، فثمة أسماء تطلق على الإناث وأخرى على الذكور، وثمة أسماء تشمل الإناث والذكور معاً، ويصل عدد الاسماء حسب الرواة القدامى في كتب أنساب الإبل الي أكثر من مائة اسم. وتعج مهرجانات “الإبل والهجن“بأنواع كثيرة من سلالات الإبل، التي يتباهى بها ملاكها ويشرحون صفاتها ومناقبها وعللها.

الـ “زومال“ أحد أسماء الإبل، في بوادي غرب ليبيا، وهو بعير“هجين” سواء كان ذكرا ام انثي، تعرفه حكاوي التراث البدوي الليبي، على انه البعير الذي يحمل الفرش والزاد والماء والغذاء، في قوافل الإبل، التي تعبر الصحاري والوديان، ويركبه الرعاة، ويتميز بان سنامه صغير، وبنيته القوية تتركز في عضلات الظهر الامامية والخلفية، لحمل الاثقال، وهو سهل القيادة والتوجيه، وعادة لا يعقل، ولا يعتمد عليه في نقل جيناته، الى نياق القافلة، لأنه ناقص الفحولة، الا في حالة، غياب فحول الإبل. ويطلق عليه أسماء اخري في بوادي العرب وصحاريها الشاسعة، مثل “الباصور” و” الراحلة” و”الركايب” و”الزمول” و”الحيران”. تسميات كثيرة تتفق في وصف حالة واستعمال البعير الهجين.

المؤرخ العربي ” التونسي” العلامة الفذ، ابن خلدون، قال في مقدمتهالاجتماعية، أكل العرب الإبل فأخذوا منها الغيرة والغلظة. وأكل الأتراك الخيول فأخذوا منها التهور والشراسة والعنف، وأكل الإفرنج الخنزير فأخذوا منه الدياثة، وأكل الزنوج القرود فأخذوا منها حب القفز والنط والطرب والتمثيل. وقال ابن القيم، ونحن في زماننا هذا، اكثرنا من اكل لحوم الطيور والدواجن، فأكثرنا البقبقة والصياح، فأخذنا من الدجاج المذلة وطأطأة الرأس والسلبية وعدم التطلع للتحليق في أعالي السماء والثرثرة والصياح وشرب اكواب “المكياطة” قبل القائها على قارعة الطريق، مساهمة منا في إنجاح قمم “الأرض” والسماء. وتبقي البيئة والمحيط تحكم تصرفاتنا وافعالنا، وتعكس واقعنا التعيس، ولا استثني احدا.

زومال ليبيا الراهنة، السراج، حط رحالة وبرك في نيويورك، ليبعر لنا حكمه وقدراته الفذة في اخراج ليبيا من مستنقعها الدامي وحربها الضروس، غير انه في سبيل الوصول الي عاصمة البرجين التوأمين، لم يعبر الصحاريعلى قدميه، فقد حملته، سفينة السماء بمحركات نفاثة، صنعها الكفار في ادبيات فكر الاخوان والدواعش، وتخلص هذه المرة من احمال الزاد والمتاعالثقيلة على ظهره، ولكن بقي ظهره، يركبه كل انواع الرعاة؟؟

الـ زومال، السراج، تنطبق عليه صفات بعير الحمل والاثقال الهجين، من حيث سهولة التوجيه والترويض، مما حرمه من دور فحولة نقل الجينات، وجنبه “عُقُل” الفحول التي تعقل للحد من مغالاة غيرتها على القطيع. أرغد وازبد امام حشد العالم، كذب وزيف، تزلف وتلون، وهاج وماج، ولم ينسي افاعيل السلاح النووي واخطاره، في مسرحية بائسة، تحدث فيه باسم بلد مساحته ألف وسبعمائة وخمسون كيلومترا، لا يحكم باسم شرعية “الفرقاطة“ الا على بضع مئات أمتار منها، وتعداده سكانه ستة ملايين، لم يعرفونه من قبل ولم ينتخبونه ويتهكمون عليه ويصفونه بـ “السطل”. تحدث “الزمول” لمدة ثلاثة وعشرون دقيقة، وعبر فيها عن لسان حال زعماء الميليشيات، وامراء الحرب، ممن تسربت إليهم جينات اكلة الحصان، والسنةالتقية والمجون والتدليس من زمر الاخوان المفلسين وحلفاء الإرهاب، وصف جيش بلاده وقائده، بـ “مجرم الحرب”، أكثر من عشرة مرات، وتمادى في البلادة والبلاهة وقلة الادب، بالمدح والردح لزعماء الميليشيات ولصوص الاعتمادات، ورؤوس الإرهاب بغية الحصول على رضاهم ومباركة “مفتي“القتل والدمار “ .

تكلم في كل شيء، الا عن جراح ليبيا وكوارثها، تحدث بشخصية زعيم من فئة “زومال” الإبل، الذي “برطع” لأول مرة في حياته، محاولا ان يكون “فحلا“، رغما عن الاحمال على ظهره والرعاة الذين يركبونه، بكرة واصيلا. كنا نتوقع منه وهو “زومال” ان يتحدث بأدب تفرضه حكمة “لكل مقام مقال” ويجنح الى السلم والمهادنة والحكمة، حتى يمكن مساعدته في التخلص من احمال واثقال الرعاة الذين يركبونه من العجم والفرنج واخوان الشياطين وميلشيات وامراء الحرب ولصوص ونطائح ما اكل السبع.

ولكن حديثه كان دخانا اسودا، متعجرفا، بذيئا ومبتذلا، عبر عن حال “زومال“، متمرد من غرائب الإبل!!

تحدث بحرقة عن خوفه من حكم العسكر، وتعلقه بالدولة المدنية، صراخ عقيم لم يتوقف عن لوكه في تسويق مخادع للدولة المدنية، في كل جولاته وصولاته حول عواصم العالم التي باتت، تسام وتأسف على مستوى خطابهالهابط وبلاهته الصادمة.

دعونا الان، نشرح بعض من كلمته، واقتبس من كلامه “ولا ابالغ إذاقلت، بأن أمن ليبيا واستقرارها ومدنيتها، أمر أساسي، ليس لليبيا وحدها، بل لاستقرار المنطقة والعالم”، ونتساءل هل يبشرنا بدولة مدنية أساسها واعمدتها ميليشيات مصراته ومجلسها العسكري، وميليشيات النواصي، وزعيمها القابع في اسطنبول، محصنا بملايين شركة “اجنحة الإرهاب”، وميليشيات ملك تهريب الغاز وجلب مرتزقة ما وراء الصحراء. هل يريد ان يقنعنا، لنصدق مخاوفه وتكهنه من عودة حكم العسكر، بان صلاح بادي، حارق المطارات، وزعيم حفر التبات، هو أحد أعمدة دولته المدنية!!!؟؟

هل يريد ان يقنعنا، بان الباشا اغا، وزيره للداخلية، الذي مازالت تلاحقه أرواح الرجال والنساء الذين قتلوا بدم بارد في غرغور من قبل أحدابناء عمومته، وهو منظر الدولة المدنية المنشودة وسفيرها الدائم في بلاد ارطغول وهضاب الاناضول!!!؟

هل يريد اقناع دهمائنا وشارعنا المفتوح على كل رياح الفتنه والشر،بتناول طعم “سم ديمقراطية الاخوان”، ورموزه من صوان وكعوان وزعكوكوالمشري “برخيص الاثمان” وسليل الأتراك العرادي الذي دعا زومال ليبيا ان يبرك ومباشرة بعد رحلته في نيويورك في ارض زومال الاتراك اردوغان،“هجين الروم والسلاجقة” ويعقد معه حلف وميثاق الشر لقتل اخيارجنودشعبه بطيران المسيار “البيروقدار“.

هل أصبح جزء من أعمدة دولته المدنية، تشكيل فريق حديقة الحيوان من “البقرة والحصان والزيقرا والحنكورة والتاجوري وغنيوة والعمو والصندوق وتل اجعودة والجضران وبلعم وشوشان الزاوية وابوذرعان وابوقدور وكارة “شيخ الاسلاف والارداف” واشطيبة وفرسان البربر وحتىبلعوم “قرجوتة“ زعنفة خرشوف الحوت، الذي تربي في الازقة الضيقة للمدينة العتيقة تريبولوس، وتلوث بدماء بني جبل صهيون الذين مروا من هناك!!؟​

الم يسال الزومال نفسه يوما من هدم المؤسسات واستباح الوزارات، ومن فجر المقرات والمفوضيات ومن فتح باب شراع فساد الاعتمادات على مصراعيه، ومن قتل الأبرياء في غرغور والكويفيه والقربوللي وسجن الرويميوبراك الشاطئ وقرار “رقم سبعة” لذبح بني الوليد وورشفانه. كيف يمكن بميزان العقل والعدل والانصاف، استثناء كل هؤلاء من وصف مجرمي الحرب والسلم!!؟

كيف لنا نحن الليبيين ان نصدق مشاعر صدق يمكن ان تصدر عن زومال فاقد للفحولة والرجولة، يركبه ويقوده الرويبضه والقوادون والقتلهوالسفلة وتجار الدين وصعاليك الفوضى. أهدر الـ زومال وقته ومال الليبيين وهو يبرك في نيويورك وشرب الانخاب في مواخير معاهد حلب المال المستباح من أموال الشعب الليبي المنكوب الذي لا يحصل حتى على مرتباته من المصارف الي تسيطر عليها ميليشيات السراج المدنية.

أهدر السراج وقته واموال الليبيين في اجتماعات ما سمي بمنتدي كونكورديا الدولي CONCORDIA، وابكو APCO وميركوري MERCURY وهي جماعات ضغط ومصلحة تعمل في الولايات المتحدة، لصالح كل من يدفع لها أكثر من اجل تلميع صورته وإظهار رؤيته السياسية من اجل التأثير على الراي العام والحكومة الامريكية. ولم يكن عراب الـ زومال في هذا الاستعراض المسرحي الهزيل، سوي نجل محمد يوسف المقريف، صاحب القرا رقم 7 سيء الصيت والسمعة، وهنا نسأل السراج كم دفع من أموال الشعب المسكين، لجماعات الجشعة، وكم تقاضي ابن المتقريف، من عمولة!!؟؟

ونسأل أيضا من كتب لـ الزومال مقالاته في بعض الصحف الامريكية برسم اعلان مسبق الدفع، وكم دفع من أموال لهذه الصحف وما الفائدة المرجوة التي ستعود على احياء العدم والفقر والبؤس والبطالة التي تنتشر في كل مدن وقري ليبيا واريافها!!؟

وهل يعلم الليبيون ان دولة الزومال السراج المدنية تحتل المرتبة 15 عالميا من حيث عدد سفاراتها حول العالم ويبلغ عددها 105 سفارة، وأن ما تبقي من مجلسه الرئاسي وبرلمانه المنشق وأجهزة حكومته الرقابية ومراكز قوى الميليشيات وحاشيته المقربة، لا هم لها الا التدخل في ارسال الذيول والأصدقاء والأقارب للعمل في اوكار هذه السفارات وغرف تقديم الخدمات وتقاضي اعلي المرتبات التي تدفع بالدولار والحد الأدنى للمرتبات فيها يعادل مرتب مئة موظف داخل ليبيا وانها افضل وسيلة للابتزاز السياسي.

وقال الـ زومال أيضا واقتبس ” فقوات حكومة الوفاق الوطني هي من حارب وهزم تنظيم الدولة الإرهابي” داعش“، وحرر مدينة سرت من عناصره، في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الامريكية، وما زلنا نواصل معا مطاردة فلول الإرهاب أينما وجد، والمعركة مستمرة حتى القضاء على الارهابيين، واقتلاع الارهاب من جذوره“. كلام لا يخلو من غزل العزول والجفاء، الذي اقفل في وجهه أبواب المكتب البيضاوي، وبين لنا حجم الكذب، فكيف يمكن تصور هزيمة داعش، وهو مازال يضرب في قلب العاصمة طرابلس، هل نسي الـ زومال ان ثلاث تفجيرات إرهابية، ” مقر المفوضية العليا للانتخابات ومقر وزارة الخارجية ومبني المؤسسة الوطنية للنفط، تنسف وتكذب ما ادعاه، وكان ذلك بعد سنوات من إعلانه القضاء على داعش في سرت. وهل يعتبر ان الحرب على الإرهاب من قبل ابطال الجيش الوطني الليبي وقيادته الشجاعة، واقتلاعه من جدوره في بنغازي واجدابيا ودرنه والهلال النفطي، وليست حربا على الإرهاب!!؟

تهجم الـ زومال على بعض الدول الفاعلة في الملف الليبي، وذكرها بالاسم، في سابقة غير دبلوماسية، ما كان يجب ان ينقاد اليها تحت تأثير سم الاخوان الشياطين، وحربهم المفتوحة مع مصر والامارات المتحدة. وزج باسم ليبيا في صراع الاخوان واردوغان مع دول عربية شقيقة، ترتبط معنا في الحدود والعهود، زلة شيطانية، ستجعله شخص غير مرغوب فيه لدي قيادات هذه الدول وفي عواصمها. وهذا ما يعقد أكثر الجلوس الى الحل السياسي لنكبة ليبيا المتواصلة.

تشبت الـ زومال في حديثه بشرعيته المزعومة واقتبس “وفي هذا الإطار نعبر عن ترحيبنا بقرار مجلس الأمن الصادر في 13 سبتمبر الجاري، الخاص بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي أكد الاستمرار في الاتفاق السياسي، ووقف التعامل مع الأجسام الموازية، واستكمال العملية الدستورية وتنظيم الانتخابات”، ونتساءل عن أي شرعية يتحدث بعد ان تآكلت وأصبحت بدون معني، حتى الدول الداعمة لاتفاق الصخيرات، بدأت تتراجع عنه، فيما بدا ان هذا الاتفاق أصبح شيء من الماضي، الذي مازال السراج وسربه يغردون في اوهامه.

ما افرزه وضع ما بعد 4 ابريل، ومحاصرة فلول الحشد المليشياوي، في عاصمة الليبيين طرابلس المكون من تحالف ميليشيات المصالح والاعتمادات والاخوان والإرهاب، سيكون على اجندات حل الازمة الليبية.

وجاءه الرد على تأكل شرعيته وكان أوله في قمة الدول السبع الكبار في بياريتس الفرنسية، في شهر يوليو الماضي، ولمن يقرا بين السطور في بيان القمة الختامي المقتضب، سيكتشف افول شرعية السراج، ووصفه فيه بانه أحد الأطراف المتنازعة، على غير العادة التي كان يؤكد فيها على شرعية حكومته. ثم تأكد ذلك في نتائج الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا الذي انعقد الخميس 26 سبتمبر 2019 بحضور وزراء وممثلو الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، والذي استثنياه من الحضور. وهي رسالة مباشرة بان زومال ليبيا السراج، لم يعد صالحا لتمثيل ليبيا رسميا، طالب البيان الختامي، باستئناف العملية السياسية بأطر جديدة، افرزها في راي، ما بعد الرابع من ابريل 2019 نحو إطار سياسي جديد يتجاوز اتفاق الصخيرات وتداعياته المدمرة علي ليبيا، ويستند علي مبادئ اتفاقات باريس1 و 2 وباليرمو وأبو ظبي، بهدف تمهيد الطريق لعقد اجتماع برلين المرتقب، والذي ستكون على اجندته مصير زومال ليبيا!!؟؟

بقلم د. كامل المرعاش

باريس، 29. 09. 2019

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