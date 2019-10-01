ابوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الثلاثاء، مع استمرار غياب المحفزات وتوجه الأجانب نحو البيع، ترقبا لنتائج الشركات في الربع الثالث، في وقت صعدت فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:57 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.93 بالمئة أو 55 سنتا إلى 59.8 دولارا للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.92 بالمئة أو 50 سنتا إلى 54.57 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.68 بالمئة إلى 14496 نقطة، بدعم عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية والعربية.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.47 بالمئة إلى 4036 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الأسماك العمانية” بنسبة 5.3 بالمئة و”عمان للاستثمارات” بنسبة 3.4 بالمئة و”جلفار للهندسة” بنسبة 2.6 بالمئة.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع هامشي بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1827 نقطة، مع صعود أسهم “آفاق للطاقة” بنسبة 3.05 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.52 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.48 بالمئة إلى 8052 نقطة، على إثر انخفاض بعض الأسهم الكبرى في قطاع المصارف.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.08 بالمئة إلى 2778 نقطة، مع تراجع “أرابتك” بنسبة 1.7 بالمئة و”شعاع” بنسبة 1.06 بالمئة و”إعمار مولز” بنسبة 0.5 بالمئة.

فيما تراجعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.06 بالمئة إلى 5054 نقطة، مع نزول أسهم “الدار” بنسبة 1.9 بالمئة و”اتصالات” بنسبة 0.7 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنسبة 0.64 بالمئة.

وتراجعت بورصة البحرين وسط انخفاض جماعي لأسهمها، حيث هبط المؤشر العام بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1515 نقطة، مع انخفاض أسهم “الومنيوم البحرين” بنسبة 0.23 بالمئة و”البحرين والكويت” بنسبة 0.18 بالمئة.

وتباينت مؤشرات بورصة الكويت، إذ هبط المؤشر الأول بنسبة 0.22 بالمئة إلى 6161 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس بنحو 0.1 بالمئة إلى 4718 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.68 بالمئة إلى 14496 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.47 بالمئة إلى 4036 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1827 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:-

السعودية: بنسبة 0.48 بالمئة إلى 8052 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 6161 نقطة.

دبي: بنسبة 0.08 بالمئة إلى 2778 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1515 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 5054 نقطة.

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