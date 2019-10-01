بغداد – تراجعت صادرات العراق من النفط بنسبة 3.9 بالمئة على أساس شهري، في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 107.276 ملايين برميل.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيان، الثلاثاء إن صادرات النفط الخام من البلاد، تراجعت من 111.706 مليون برميل في أغسطس/ آب 2019.

وبلغت إيرادات صادرات النفط العراقي نحو 6.345 مليارات دولار في الشهر الماضي، مقابل 6.341 مليار دولار في الشهر السابق عليه.

وارتفعت الإيرادات، رغم تراجع كمية الصادرات بفضل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 15 بالمئة منتصف الشهر الماضي، بعد هجوم “حوثي” على منشأتي خام سعوديتين.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية وسط وجنوب العراق، بلغت نحو 103.10 ملايين برميل.

وبلغ مجموع صادرات النفط من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي، نحو 3.166 ملايين برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 877.1 ألف برميل والكميات المصدرة إلى الأردن 221.9 ألف برميل.

وأشار جهاد إلى أن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ نحو 3.576 ملايين برميل، بينما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 59.149 دولارا.

والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط إنتاج 4.6 ملايين برميل يوميا.

الأناضول