فلسطين – أعرب الناطق باسم حركة “حماس” حازم قاسم عن أسفه لاستضافة قطر وفدا رياضيا إسرائيليا، مؤكدا أن ذلك شكل من أشكال التطبيع.

وقال قاسم في بيان إنه يأسف لاستضافة “وفد رياضي صهيوني في دولة قطر، ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة”.

واعتبر قاسم أن هذه الاستضافة “أحد أشكال التطبيع الذي سيستغله الاحتلال الإسرائيلي لتبييض صورته أمام العالم، وسيشجعه على مزيد من الاضطهاد والظلم لشعبنا الفلسطيني”.

وتستضيف الدوحة بطولة العالم لألعاب القوى بالفترة الممتدة بين 27 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

المصدر: RT