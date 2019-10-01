مصر – رصد خبير الشؤون العسكرية في المجموعة 73 مؤرخين مينا عادل، قدرة القوات الجوية الإسرائيلية وتهديدها الكبير بالنسبة لمصر، نظرا لتطورها.

وأشار الخبير العسكري في فيديو نشرته المجموعة، إلى أن القوات الجوية الإسرائيلية تمتلك طائرة “نحشون” التي تعد كارثة من كوارث الزمن، وبالأخص بالنسبة لمصر حيث تتمتع هذه الطائرة بالقدرة على الاستطلاع المبكر، بالإضافة إلى رادار ثوري، وتمهد الطريق للمقاتلات الإسرائيلية لإحراز نتائج متقدمة.

وأضاف مينا عادل أن إسرائيل تمتلك 362 مقاتلة من طراز “إف-16” وهذا الرقم كبير للغاية وهي تعد ثاني مشغل لهذه المقاتلات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن معظم هذه المقاتلات خرجت من الخدمة وحلت محلها مقاتلات إف-35، حيث تمتلك مقاتلات “إف-16” بلوك 50، بعض منها للاشتباك الأرضي والآخر للاشتباك الجوي، بالإضافة إلى امتلاك “إف-16” بلوك 52 ولكنها مجهزة بتكنولوجيا محلية وتسليح محلي إسرائيلي.

ونوه بأن القوات الجوية الإسرائيلية تمتلك مجموعة متنوعة من مقاتلات “إف-15″، وهي مخصصة للسيطرة الجوية وحماية الأجواء الإسرائيلية من الهجمات المعادية.

وتحدث الخبير العسكري مينا عادل، عن مقاتلة “إف-35” التي تعد الوافد الجديد بالنسبة للقوات الجوية الإسرائيلية، موضحا أن هذه الطائرة صنعت من أجل التخفي عن الرادارات المعادية، ولكن ليس في كافة الأحوال، حيث يمكن للمقاتلات الروسية من “ميغ-35″ و”سوخوي-35″ و”رافال” اكتشافها بكل سهولة.

وأشار إلى أن خطورة “إف-35” أن لديها القدرة على قيادة هجمة جوية كاملة.

كما أكد أن الحروب الجوية الحديثة لا تتوقف فقط على المقاتلات، ولكن الطائرات من دون طائرات لها دور كبير.

وتعد المجموعة 73 مؤرخين، مؤسسة ثقافية للتأريخ والأبحاث التاريخية والعسكرية نشأت عام 2008، ويعد اللواء طيار محمد عكاشة هو الأب الروحي لهذه المجموعة من الباحثين.

وقامت المجموعة منذ عام 2008 وحتي مايو 2017 بالتسجيل مع 335 بطل من أبطال الحروب في مصر، حيث تم عرض بطولات 134 منهم في الإنترنت وجاري نشر الباقي تباعا في الموقع الرسمي للمجموعة.

المصدر: RT