الولايات المتحدة – ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، كان بين الحاضرين لدى إجراء الرئيس دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في 25 يوليو.

ونقلت الصحيفة هذه المعلومة عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية، في أول إشارة إلى حضور بومبيو تلك المحادثة، التي واجه ترامب في أعقاب تسريب محتوياتها، اتهامات بمحاولة الضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق في أوكرانيا يضر بمنافس ترامب الأساسي المحتمل في انتخابات الرئاسة 2020 جو بايدن.

وبالرغم من أن نص المكالمة المنشور لاحقا من قبل البيت الأبيض، لم يتضمن إشارات إلى ممارسة ترامب الضغط على نظيره الأوكراني، إلا أن ذلك لم يمنع الديمقراطيين في الكونغرس من المضي قدما في إجراءات عزل الرئيس بدعوى إساءته استغلال السلطة وتجاهل مصالح الأمن القومي بدفع دولة أخرى إلى التدخل في انتخابات الرئاسة المقبلة.

وكانت ثلاث لجان بمجلس النواب الأمريكي قد طالبت بومبيو في وقت سابق بتسليمها الوثائق حول أوكرانيا، في إطار تحقيق يهدف لعزل ترامب عن الرئاسة.

المصدر: وكالات