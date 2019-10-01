بيلاروس – اكد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، خلال جلسة المجلس الأعلى الاقتصادي الأوراسي في يريفان، إن زعماء دول الاتحاد، أقروا مفاهيم السوق المالية المشتركة.

وأكد أنه تم بذلك، وضع “الأساس لضمان حرية حركة رأس المال بين دول الاتحاد (روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان)”.

وأضاف لوكاشينكو، أن تنفيذ المشروع، يجب أن يترافق بعملية رقمنة، تسمح بتطوير التكنولوجيات، وتجعل الوصول إلى الخدمات المالية أكثر سهولة.

وبدأت عملية صياغة هذه الوثيقة في عام 2016 حيث التزمت دول الاتحاد الخمس، بتشكيل سوق مالية مشتركة في قطاعي البنوك والتأمين بحلول عام 2025.

وفي وقت سابق، ذكرت الأنباء، أن المفاهيم المذكورة، ستحدد الآليات القانونية، والاتجاهات الأساسية للبنية التحتية، وكذلك الأدوات اللازمة لتطوير سوق مالية مشتركة.

ويعمل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، منذ 1 يناير 2015. في البداية، كان يشمل روسيا وبيلاروس وكازاخستان، ولاحقا انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان.

المصدر: “تاس”