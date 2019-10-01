ليبيا – أصدرت إدارة الصيدلة والمعدات وتجهيزات والملتزمات الطبية بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة بيانًا بشأن تداول بيان صادر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن وجود الأدوية المسرطنة في عقار “Ranitidine”.

مديرة إدارة الصيدلة والمعدات وتجهيزات والملتزمات الطبية بالوزارة أسماء بعيره نفت في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أمس الاثنين صدور هذا البيان المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في الـ13 من شهر سبتمبر الماضي.

وأكدت بعيره أن وزارة الصحة ترجمت البيان وتبين أنه لم يصدر قرار بسحب الدواء Ranitidine من قبل إدارة الصيدلة وأنه لم يتم وقف تصنيع الدواء ولم يتم سحبه من قبل وزارة الصحة الليبية.

وأوضحت بعيره أن استخدم هذا الدواء يؤدي إلى زيادة الحامض المعدي عند الإنسان في حالة الأمراض العديدة ولكن بصفة عامة هو دواء مضاد للحموضة.

كما شددت على إن هذا دواء سوّق عالميًا في عام 1981 ما يعني أن الدواء له 38 سنة في السوق وهذا يدل على إنه له نسبة عالية من الاستعمال الأمن كما يُعد الأكثر مبيعًا في العالم.

وأضافت أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق على إنها سحبت عينات عن بعض الأدوية التي تحتوي على مادة رانيتيدين، بما في ذلك بعض المنتجات المعروفة باسم دواء “Zantac” الذي يحمل الأسم التجاري تحتوي على شوائب نيتروسامين تسمىN-nitrosodimethylamine NDM بمستويات منخفضة.

وتابعت بعيرة:”تم تصنيف NDMA كمادة مسرطنة محتملة للإنسان، مادة يمكن أن تسبب السرطان، وليست المسبب الأساسي له، لهذا فإن هذا الدواء لا يُشكل خطورة على صحة الأفراد، بناء على هذه النتائج الاختبارات المعملية NDMA، هو الملوث البيئي المعروف، ويوجد في الماء والأطعمة، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات”.

وأردفت: “توجد مواد خطيرة مسرطنة، ولم يُحرك لها ساكنة، وهي من الاستعمالات اليومية للإنسان، وخاصة بعض المهنيين الصحيين يتكلمون عن عقار Ranitidine، وهم يغفلون عن استعمالات خطيرة، كإضافة البنزين في الحناء فهو مسرطن وخطير للغاية، وأيضا مضار التدخين، وغيرها من الأمور المنتشرة في المجتمع” .

وإستطردت حديثها:”هذه المعلومات جاءت بناء عن تقارير صادرة من خبراء، لأن الهيئة لها المرجعية الأولى في الصيدلة في العالم،حيث صدر بيان جديد خلال 18ساعة وفي 26 سبتمبر الماضي أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بيان وآخر ترجمة حرفية فيه يقول البيان ما يجب أن يعرف المريض بخصوص الدواء Ranitidine لم يتم سحب جميع الأدوية التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة الأمريكية، إدارة الأدوية والعقاقير لا تنصح الأفراد، بتوقف عن تناول الأدوية Ranitidine حتى الأدوية المسحوبة يمكن للمستهلكين الذين يتناولون Ranitidine من الصيدليات النظر في استخدام المنتجات أخرى في حالة رغبتهم في ذلك”.

وأعربت بعيره عن إستغرابها بشأن ما تم تداوله عن خطورة العقار وأسباب تهويل وتضخيم الأمر في دول والصحف العربية،مضيفة: “كوني مترجمة أضع هذا التساؤل؟ لأني لم ألاحظ هذا الأمر في الدول الأخرى من العالم، فلم تتناوله الصحف العالمية!”.

مديرة إدارة الصيدلة والمعدات وتجهيزات والملتزمات الطبية أعربت عن أسفها الشديد بما قامت به الدول العربية باستحداث ضجة وردود أفعال خاطئة لا تُناسب تصريح الإدارة كما أعربت عن تحفظها عن الإجابة عن ردود أفعال الدول العربية حيال البيان رغم معرفتها للأسباب.