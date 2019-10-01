ليبيا – تمكنت وحدة من القوات المسلحة الليبية الكتيبة “308 ” من تفكيك لغم محلي الصنع أو مايُعرف محلياً باسم ” تشريكة ” مخبأة تحت الحشائش بمنطقة عين زارة جنوب طرابلس .

وقالت قوة عمليات أجدابيا بقيادة اللواء فوزي المنصوري أنها عثرت على اللغم أثناء عمليات التمشيط المتقدمة لإفراد تلك الوحدة العسكرية في المحور ظهيره الاثنين 30 سبتمبر وقد نشرت مجموعة صور عبر صفحتها على فيسبوك لما عثرت عليه .

وكشفت القوة أن العبوة كانت عبارة عن قذيفة ” هاون ” معدة وموصولة بسلك وممتد عبر ” حقنة ” ومتصله بشريحة معدنية صغيرة بداخل الحقنة ومخبأة بحيث تنفجر بمجرد أن يدوس الضحية على سلك التفجير .

ووصفت القوة هذه الطريقة بالخبيثة والمستنسخة عن حركة ” حماس ” وقد ُطبقت في مدينة بنغازي بشكل كبير خلال سنوات الحرب ضد مايسمى ” مجلس شورى ثوار بنغازي ” المتحالف مع داعش .

وكان نشطاء عبر موقع فيسبوك قد تداولوا يوم 22 سبتمبر الجاري مقاطع للحظة عثور قوات الجيش على مفخخات مزروعة في ذات المحور وبذات الطريقة التي زُرعت بها الألغام التي عثر عليها اليوم الإثنين .

المرصد – متابعات