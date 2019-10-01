فيينا – صعدت عقود النفط الآجلة في تعاملات الثلاثاء، من أدنى مستوياتها المسجلة في 4 أسابيع، لكنها بقيت دون 60 دولارا للبرميل، مع استمرار التخوفات من تباطؤ الطلب العالمي على الخام.

وتسود تخوفات لمنتجي النفط من تباطؤ الطلب على الخام، مدفوعا بتباطؤ الاقتصاد العالمي، على الرغم من تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج.

وعلى الرغم من مرور 9 شهور على اتفاق جديد لخفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، إلا أنه لم يكن العامل الحاسم في تحركات أسعار النفط، إذ طغت العوامل الجيوسياسية على الأسعار.

وبحلول الساعة (06:31 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون أول، بنسبة 0.46 بالمئة أو 27 سنتا إلى 59.52 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني بنسبة 0.48 بالمئة أو 26 سنتا إلى 54.33 دولارا للبرميل.

وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، وافق تحالف (أوبك+) على تمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، الذي بدأ مطلع 2019، وسيستمر حتى نهاية الربع الأول 2020.

الأناضول