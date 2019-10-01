 فارس: ضربات الولايات المتحدة الجوية ستجبر ميليشيات الإخوان على الإبتعاد عن داعش – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليد فارس أن قيام الولايات المتحدة بغارات جوية على تنظيم الدولة “داعش” في ليبيا ستؤدي إلى إجبار ميليشيات الإخوان المسلمين  على الابتعاد عن التظيم بشكل مباشر وغير مباشر .

فارس وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” أشار إلى أن من وصفهم بـ”ميليشيات الإخوان المسلمين” ستبعد عن داعش من أجل تجنب التواجد على قوائم الأهداف الجوية الأمريكية.

 