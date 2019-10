ليبيا – قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليد فارس أن قيام الولايات المتحدة بغارات جوية على تنظيم الدولة “داعش” في ليبيا ستؤدي إلى إجبار ميليشيات الإخوان المسلمين على الابتعاد عن التظيم بشكل مباشر وغير مباشر .

فارس وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “توتير” أشار إلى أن من وصفهم بـ”ميليشيات الإخوان المسلمين” ستبعد عن داعش من أجل تجنب التواجد على قوائم الأهداف الجوية الأمريكية.

The US conducted airstrikes on #ISIS in #Libya. This will force the #MuslimBrotherhood militias to stay away from ISIS, directly and indirectly, in order to avoid being on US air target lists. https://t.co/Iywu6glIEm

— Walid Phares (@WalidPhares) September 30, 2019