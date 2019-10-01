فنلندا – افادت الشرطة الفنلندية اليوم الثلاثاء إن شخصا واحدا قتل وأصيب 10 آخرون بينهم الجاني، بحادث عنف في مدرسة مهنية بمدينة كوبيو شرقي فنلندا.

وقالت الشرطة في تغريدة عبر تويتر إنه “وفقا لمعلومات محدثة، فقد أصيب 10 أشخاص في حادث عنف وقع في مدرسة موجودة في مركز هيرمان للتسوق في كوبيو بجروح، اثنان منهما في حالة خطرة، وهناك قتيل”.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم القبض على المهاجم، بعدما استخدمت الشرطة الأسلحة النارية.

ونقلت “رويترز” عن الشرطة قولها إن المشتبه به كان يحمل مسدسا وسكينا.

المصدر: “رويترز”