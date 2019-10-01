انجلترا – لم يحسم تامي أبراهام، نجم تشيلسي، اختيار المنتخب الذي سيلعب له على الصعيد الدولي حتى الآن.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن رغم عدم إعلان أبراهام حتى الآن رغبته بشكل علني بشأن تمثيل نيجيريا أو إنجلترا، ولكن اللاعب سيوافق على ارتداء قميص الأسود الثلاثة إذا تلقى استدعاء من المدرب جاريث ساوثجيت.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإنجليزي طلب مؤخرًا بعض السجلات الطبية الخاصة بأبراهام من تشيلسي، وهذا مؤشر واضح على أن اللاعب قد يتم استدعاؤه للمشاركة في تصفيات يورو 2020 خلال الشهر الجاري.

وسبق أن مثل أبراهام إنجلترا خلال مباراتين وديتين، وفي حالة خوضه مواجهة تنافسية واحدة مع الأسود الثلاثة، فلن يتمكن من تغيير رغبته وارتداء قميص نيجيريا مستقبلًا.

يذكر أن أبراهام هو هداف تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 7 أهداف.

المصدر : كووورة