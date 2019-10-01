ليبيا – أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المؤقتة ربيع خليفة تشغيل الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء شمال بنغازي بعد خروجها عن العمل لأكثر من 30 يوما.

خليفة قال في تصريح لقناة”ليبيا 218″أمس الاثنين إن تشغيل الوحدة تم بجهود فنيي ومهندسي المحطة،مبينا أنها خرجت عن الخدمة بالفترة الماضية بسبب تسريبات في الصمامات الخاصة بها، مؤكدا في الوقت ذاته الانتهاء من إصلاح العطل والدخول بها على الشبكة من جديد.

وأشار خليفة إلى أن دخول هذه الوحدة سيساهم في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية بقدرة إنتاجية تقدر 110 ميغاوات،لافتا إلى أن استقرار الشبكة مرهون بتعاون المواطنين من خلال الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي.