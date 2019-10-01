الولايات المتحدة – ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوى فيما يزيد عن عامين مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء قبل بيانات يُتوقع أن تظهر أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة عاود النمو، ما قد يقلص المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية مع الصين.

وترنح اليورو قرب أقل مستوى في أكثر من عامين مقابل الدولار قبل صدور بيانات يُتوقع أن تظهر أن معدل التضخم الأوروبي يظل ضعيفا ما يشير إلى أن سياسة منطقة اليورو ستظل تيسيرية لبعض الوقت.

ونزل الدولار الأسترالي بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة وعبر عن قلقه بشأن نمو الوظائف، بينما بلغ الدولار النيوزيلندي أقل مستوى في أربعة أعوام مع استمرار ضعف ثقة الشركات في التأثير على العملة.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.10 بالمئة إلى 99.479 بعدما لامس لوقت قصير أعلى مستوى منذ 12 مايو أيار 2017.

وارتفع الدولار 0.17 بالمئة إلى 108.26 ين مقتربا من أقوى مستوى في نحو أسبوعين.

وظل الين ضعيفا بعدما أظهر تقرير لبنك اليابان أن ثقة الشركات تراجعت في الربع الثالث لأقل مستوى في ستة أعوام.

ونزل اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0889 دولار وهو مستوى قريب من أدنى سعر له منذ 12 مايو أيار 2017.

وارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بعدما أعلن البنك المركزي خفض الفائدة إلى المستوى القياسي المتدني 0.75 بالمئة كما هو متوقع ولكنه تخلى عن مكاسبه لاحقا وخسر 0.21 بالمئة إلى 0.6742 دولار أمريكي.

ونزل الدولار النيوزيلندي لمستوى متدن جديد لأربع سنوات عند 0.6238 دولار أمريكي متضررا من ضعف ثقة الشركات ما عزز توقعات بالإقدام على تيسير نقدي.

رويترز