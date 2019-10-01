انجلترا – أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن مانشستر يونايتد مهدد بخسارة أحد لاعبي الفريق حتى نهاية العام الحالي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المدافع الإيفواري إيريك بايلي الذي يعاني من إصابة في الركبة قد يغيب حتى نهاية العام الحالي، ولن يبدأ في استعادة عافيته قبل مطلع 2020.

وأشارت إلى أنه كان من المتوقع عودة بايلي للمشاركة رفقة مانشستر يونايتد مبكرًا، بعد أن أجرى جراحة مطلع شهر أغسطس/ آب الماضي.

ولكن عملية التعافي البطيئة لبايلي من الإصابة تنذر باستمرار غيابه حتى مطلع العام الجديد.

وأوضحت أن فترة غياب المدافع الإيفواري تمثل صدمة للمدرب أولي جونار سولسكاير الذي كان يأمل في الاعتماد على بايلي خلال الدور الأول من البريميرليج، بسبب تذبذب مستوى دفاع الفريق مطلع الموسم الحالي.

المصدر: كووورة