ليبيا – أكد نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالسلام البدري على أن الحكومة تعمل من أجل وحدة ليبيا، معتبراً أن كل المشهد الليبي عبارة عن مجموعة أخطاء تم إستغلالها من أعداء الشعب الليبي المتضرر الوحيد من ما يحدث.

البدري قال خلال إستضافته عبر برنامج “المنتدى” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه يمكن حل الأزمة الراهنة عن طريق الليبيين فجميع المبادرات الدولية التي يتم الدعوة لها مصيرها الفشل.

وأشار إلى أنه على المجتمع الدولي مساعدة الليبيين ليس من خلال التدخل بل بالإرشاد والتسهيلات المكانية لوقف تدفق الأسلحة، لافتاً إلى أن جنوب ليبيا مستباح بإدراك دول معينة مع العلم أن الأمم المتحدة وفق القرار رقم 7 مسؤولة عن سلامة الأراضي والأموال الليبية بالكامل.

وشدد على أن الجيش هو الوحيد القادر على الدفاع عن الوطن وثرواته بالإمكانيات المحدودة المتوافرة لديه، مطالباً المجتمع الدولي المتحكم بزمام الأمور في ليبيا بتحمل مسؤولياته.

أما بشأن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البريقة أشار إلى أن القرار فرضته الظروف الحالية ، موضحاً :” رئيس المؤسسة حق أصيل للحكومة وليس لسواها في السلطة الليبية سواء عندنا مصرفين والمؤسسة عندنا اثنتان عندما تقول لأحد استقيل يرفض ذلك وكل ذلك بسبب التدخل الخارجي لذلك يجب القضاء على التدخل الخارجي”.

وعلق البدري على تصريحات وزير التعليم بحكومة الوفاق بشأن طلاب المنطقة الشرقية بالإضافة إلى قرار المؤسسة الوطنية للنفط بوقف إمدادات وقود الكيروسين للمنطقة :”الخيانة متلازمة مع النذالة لا يمكن أن تجد خائن ولديه أخلاق فما بالك خيانة دولة وتسويق بضائع تعتبر قوت لليبيين، رئيس وزراء مالطا أخبرني بوجود 4 مهربين كبار في طرابلس والمفروض علينا في الحكومة تكييف بعض القضايا التي على هذه الظواهر التي أثرت سلبياً أما بشأن وزير التعليم يزايد مزايدة وهو كان يدرس في جامعات تقودها المليشيات ويعتبر شخص غير تربوي”.

وشدد على أنه لولا وجود القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لتفرقت ليبيا، مبيناً أن الليبيين والمسؤولين لا يدركون حجم الضرر الواقع على البلاد.

كما يرى أن إعادة إعمار ليبيا من جديد تحتاج إلى ما يزيد عن 40 عام، مشدداً على أهمية توفير كل الإمكانيات وتحديد الأولويات وإيقاف كل الخونة من العبث بأموال الليبيين أمثال صنع الله.