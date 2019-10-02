ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي إنه لا يمكن الحديث عن حل الأزمة الليبية في ظل ما وصفه بـ”استقواء البعض بالسلاح”.

الزائدي أشار في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن محاولات الحل السياسي بُنيت على ‫دبلوماسية الصفقات بعض مبتدئي السياسة يتوهمون أن كل الأزمات يمكن حلها بصفقات تقسيم المناصب والمكاسب.

وتابع مضيفاً :” لذلك تراهم في كل المؤتمرات واللقاءات التي تحاول مناقشة الشأن الليبي، لا يقدمون مشاريع حلول بل يحاولون تمرير صفقات!! والنتيجة كل المبادرات السابقة فشلت بل ساهمت في زيادة تعقيد الأزمة، وأدت الى تصاعد رهيب في أعداد الضحايا وفي حجم الدمار الذي لحق بالوطن”.

ويرى أنه لا يمكن الحديث عن حلول سياسية في ظل استقواء البعض بالسلاح وبدون جلوس الأطراف الليبية كلها وبحجمها الحقيقي للبحث في الأزمة والمخارج منها.