المغرب – عثر على جثة رجل في إحدى الفجوات المخصصة لعجلات طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، بعد هبوطها في مطار محمد الخامس، قادمة من مطار العاصمة كونكاري في غينيا.

وقالت الخطوط المغربية في بيان، إنه يرجح أن يكون الرجل من إفريقيا جنوب الصحراء، وتسلل إلى مدرج مطار كوناكري، مخالفا بذلك قواعد السلامة الجاري العمل بها، قبل أن يلج مخبأ عجلات الطائرة.

وأكد البيان أن الشخص توفي مباشرة بعد إقلاع الطائرة، مضيفا أنه تم اكتشاف الجثة في مطار محمد الخامس، بعد هبوط الطائرة، كما تم فتح تحقيق من أجل تحديد الملابسات الدقيقة لهذه المأساة.

المصدر: هسبريس