ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري مع رئيس الرابطة العامة للمتقاعدين في ليبيا خليل شقماني ونائب الأمين العام لاتحاد المتقاعدين العرب.

اللقاء ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس سرعة تنفيذ التسوية وزيادة معاشات المتقاعدين وفق القانون الصادر بالخصوص.

ومن جهته أكد المشري خلال الإجتماع الذي حضره عضو الرابطة العامة للمتقاعدين ورئيس لجنة متابعة الاتفاق السياسي بالمجلس، متابعته لقرار تخصيص التغطية المالية مع المجلس الرئاسي.

يشار إلى أن المجلس كان قد طالب في أكثر من مناسبة بتنفيذ قرار زيادة معاشات المتقاعدين رفعاً للمعاناة وتحقيقاً لتوزيع أكثر عدلاً للموارد المتاحة نظراً لما تعانيه شريحة المتقاعدين من تحديات في ظل الظروف الراهنة.