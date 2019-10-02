ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش العميد خالد المحجوب أن القوات المسلحة على دراية تامة بمن يزود من وصفه بـ” الإرهابي” أسامة الجويلي بالمرتزقة وكل المسالك التي يسلكها مرصودة.

المحجوب أكد في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء أن القوات الجوية تمكنت من اعتراض بعض المواكب في الصحراء ودمرتها كليا في الفترة الماضية ، مضيفا أنه من الصعب البوح الآن عن أي خطوات مقبلة إلا في حينها لسرية العمليات القتالية.

وحول جنسيات المرتزقة قال العميد المحجوب :”إن أغلب الجنسيات من تشاد ومالي وأن بعضهم يحمل توجهات عقائدية وتطرفا دينيا”.

المحجوب أشار في ختام تصريحاته إلى أن أحد الأسباب التي دفعتهم للارتزاق في ليبيا دعوة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي الأخيرة لجميع الإرهابيين في ليبيا والدول المجاورة لمواجهة الجيش.