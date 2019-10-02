تشيكيا – خرج فريق بوروسيا دورتموند الألماني بفوز ثمين من ملعب مضيفه سلافيا براغ التشيكي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويدين الفريق الألماني بالفضل في انتصاره لظهيره الأيمن المغربي، أشرف حكيمي، الذي أحرز هدفي المباراة له، في الدقيقتين (35 و89) على ملعب ” إدين أرينا” في براغ.

وحقق بوروسيا دورتموند باكورة انتصاراته في الموسم الجديد، وتصدر قائمة مجموعة “الموت” السادسة (F)، برصيد أربع نقاط، وبانتظار نتيجة مباراة قمة هذه الجولة بين برشلونة وضيفه إنتر ميلان، التي ستقام في وقت لاحق من اليوم أيضا، على ملعب “كامب نو”.

بينما توقف رصيد سلافيا براغ عند نقطة واحدة، وتراجع إلى المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف برشلونة وإنتر ميلان.

المصدر: RT