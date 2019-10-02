ليبيا – قام عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي بزيارة لمسلحي الوفاق بمحاور القتال ضد القوات المسلحة جنوب طرابلس اليوم الاربعاء.

‏السويحلي قال في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنه إلتقى من وصفهم بـ” أسود بركان الغضب في محاور الدفاع عن العاصمة ومعنوياتهم تعانق السماء” .

وأضاف بأنه جدد لهم العهد بأن لا تفاوض ولا حوار مع من وصفه بـ”مجرم الحرب” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ، مؤكداً على اصراره على دحر من وصفهم بـ”العصابة” (القوات المسلحة الليبية).

‏واختتم السويحلي تدوينته بالتأكيد على أن حكومة الوفاق مُلزمة بتسخير كافة الإمكانيات لدعم من وصفهم بـ”الأبطال”، مؤكداً بأنه والمسلحين لن يقبلوا بعد اليوم أي تباطؤ أو تقاعس في ذلك!.