وجرى لقاء الرئيسين عقب انتهاء جلسة للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى عقدت في عاصمة أرمينيا يريفان اليوم الثلاثاء.
وقال الرئيس بوتين لنظيره الإيراني في مستهل اللقاء: “نلتقي معكم ونعمل سويا بانتظام. ولكن نظرا إلى ديناميكيات الوضع في المنطقة وعلاقاتنا الثنائية، لدينا دائما ما نتحدث عنه ونناقشه”، حسب بيان نشر على موقع الكرملين.
وأشار بوتين إلى أن اللقاء فرصة لمواصلة المناقشات التي أجريناها مؤخرا، وأضاف: “سنتحدث حول القضايا الثنائية وخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) والوضع في المنطقة، بما في ذلك الوضع في الجمهورية العربية السورية”.
بدوره، قال الرئيس الإيراني إن العلاقات الثنائية تتقدم، حيث وصل البلدان إلى “مستوى غير مسبوق من الصراحة والانفتاح على مر 500 عام من تاريخ علاقاتهما”.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للرئاسة الإيرانية مع بدء اللقاء، أن الرئيسين سيبحثان الاتفاق النووي وأمن منطقة الخليج.
وأكد روحاني أن موسكو تلعب دورا هاما فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاتفاق.
المصدر: RT