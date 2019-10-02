ليبيا – كشف عميد بلدية براك الشاطئ الجيلاني علي الجيلاني تعرض بعض العمالة الأجنبية للابتزاز والاختطاف في نطاق البلدية.

الجيلاني قال في تصريح لـموقع “العين الإخبارية” أمس الثلاثاء إن البلدية تابعت أعمال الحرابة التي تمارسها المجموعات الخارجية عن القانون على حدود البلدية التي تطورت بسبب ضعف الوضع الأمني باختطاف العمالة الأجنبية من الجنسيات الأفريقية والمصرية والسورية والمطالبة بمبالغ ضخمة مقابل إطلاق سراحهم.

وأوضح الجيلاني أن هذه المجموعات الخارجة عن القانون أغلبهم من الأجانب من جنسيات أخرى وليسوا عصابات ليبية،مشيرا إلى أن الأفارقة أصبحوا أفرادا يعملون تحت إمرة المهربين والمجرمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبنادق رشاشة.

وأضاف عميد بلدية براك أن المستفيد الحقيقي من الخروقات الأمنية هم المهربون والمجرمون والإرهابيون،قائلا: “إن هؤلاء الأجانب أمانة في أعناقنا ويجب علينا معاملتهم كأخوة لنا”.

وأشار الجيلاني إلى أن أعيان ومشايخ براك الشاطئ قد تعاطفوا مع الأجانب الوافدين ورفعوا قضية ضد كل المجرمين والمهربين كما عقد اجتماع أمني موسع أمس الثلاثاء يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة في المنطقة لبحث حلول لهذه الأزمة.

الجيلاني أكد أنه عقب الاستنفار الأمني المقبل سيكون الجميع أمام مسؤولياتهم وأن البلدية لن تتخاذل عن تدعيم الملف الأمني وأن تجفيف منابع الإجرام كافة والاتجار بالبشر والمخدرات إحدى أكبر أولوياتها.