الولايات المتحدة – اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بونبيو إيران بنقض وعدها عدم تسليم شحنة النفط التي تحملها “أدريان داريا” إلى سوريا، مشيرا إلى ضرورة أن يحاسب المجتمع الدولي طهران على هذه الخطوة.

وكتب بومبيو عبر “تويتر” في منشور أرفقه بصورة جوية لناقلتي نفط بجانب بعضهما قبالة ميناء بانياس السوري:

وعلى الرغم من وعد وزير الخارجية الإيراني (محمد جواد) ظريف للمملكة المتحدة بعدم تسليم “أدريان داريا-1” النفط لسوريا، فإنها تقوم حاليا بتفريغ النفط قبالة الساحل السوري.

وتساءل بومبيو: “هل سيحاسب العالم إيران إذا تم تسليم سوريا هذا النفط؟”.

وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة إيران بـ”الكذب” على الأوروبيين والمجتمع الدولي من خلال تسليمها النفط إلى سوريا، بعدما كانت تعهدت بعدم فعل ذلك.

وكانت سلطات إقليم جبل طارق التابع للتاج البريطاني قد احتجزت مطلع يوليو ناقلة النفط الإيرانية “غريس-1″، التي غيرت لاحقا اسمها إلى “أدريان داريا-1″، بـ”تهمة” نقلها شحنة نفط لسوريا خرقا للعقوبات الأوروبية.

وأفرجت جبل طارق عن الناقلة في منتصف أغسطس بعد أن قالت إنها حصلت من طهران على ضمانات بأن هذا النفط لن يسلم لسوريا، غير أن إيران نفت تقديمها مثل هذه الضمانات.

وأعلنت حكومة جبل طارق في وقت لاحق أنه “يصعب التأكد” مما إذا كانت طهران خرقت الاتفاق المبرم بين الدولتين بشأن شحنة “أدريان داريا-1″، موضحة أنه “لم تكن هناك ضمانات بأن هذا النفط لن يصل إلى سوريا، بل تعهدت الحكومة الإيرانية بأنها لن تبيع النفط إلى أي جهة مدرجة على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي”.

المصدر: RT