ليبيا – أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة عن خفض ضغط معدل تدفق المياه عن مدينة طرابلس أمس الثلاثاء حتى تتمكن فرق الصيانة من تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة لصمامات التحكم بالتدفق بالشويرف وفتح الصمام الرئيسي لخط التغذية لمناطق الجبل الغربي لتغذية مدن الجبل الغربي بالمياه.

جهاز النهر الصناعي أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه تمت إعادة رفع معدلات التدفق ليتحسن ضغط المياه بشبكة مدينة طرابلس مع إستمرار ضخ المياه من حقول الآبار.

وأشار الجهاز إلى أنه عندما يتم إستكمال أعمال الصيانة لصمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف ستتمكن فرق التشغيل من زيادة رفع معدل التدفق ووصول المياه لكل المناطق بمدينة طرابلس التي تعاني من ضعف في إمداد المياه بالإضافة إلى إعادة تدفق المياه عبر المسار الشرقي لمدن المنطقة الوسطى.