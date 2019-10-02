إسبانيا – تشهد الملاعب الأوروبية، اليوم الأربعاء، إقامة 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أهمها موقعة برشلونة وضيفه إنتر ميلان.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الثاني من منافسات الجولة الثانية لـ “التشامبيونز ليغ”:

المجموعة الخامسة

– جينك البلجيكي – نابولي (إيطاليا) – الساعة (16:55) بتوقيت غرينيتش

– ليفربول الإنجليزي – ريد بول سالزبورغ (النمسا) – الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش

المجموعة السادسة

– برشلونة (إسبانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا) – الساعة (16:55) بتوقيت غرينيتش

– سلافيا براغ (التشيك) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا) –الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش

المجموعة السابعة

– لايبزيغ (ألمانيا) – ليون (فرنسا) – الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش

– زينيت بطرسبورغ (روسيا) – بنفيكا (البرتغال) – الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش

المجموعة الثامنة

– فالنسيا (إسبانيا) – أياكس أمستردام (هولندا) – الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش

– ليل (فرنسا) – تشيلسي (إنجلترا) – الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش.

المصدر : RT