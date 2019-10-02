ليبيا – عقد ديوان المحاسبة في طرابلس أمس الثلاثاء اجتماع مع مسؤولين بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار برئاسة مدير عام الإدارة ، وبين الديوان بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار قيام الإدارة العامة لتقييم أداء الشركات والمصارف .

الإجتماع تمحور وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لديوان طرابلس حول الأوضاع الحالية التي تمر بها المحفظة وضعف آليات التواصل مع استثماراتها بالخارج كما تم استعراض الإجراءات المقترحة حيال بعض الشركات المتعثرة.

وحضر اللقاء مدير إدارة تقييم أداء شركات الاستثمار وأعضاء من مجلس الإدارة ومدير عام المحفظة.