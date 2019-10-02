ليباي – أعربت رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي غابريلا بارون أمس الثلاثاء عن دعمها للمجلس النواب الذي يعقد جلساته في طبرق ممثلا شرعيًا للبلاد.

رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي أكدت في رسالة بعثتها لرئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وفقاً لوكالة الأنباء التابعة للحكومة المؤقتة أن الاتحاد يُتابع باهتمام تطورات الأوضاع في ليبيا وأن البرلمان سيتناول الأمر في الاجتماع القادم لجمعيته العامة في مدينة بلغراد بجمهورية صربيا شهر أكتوبر الجاري.

وشددت بارون في رسالتها على أهمية الحفاظ على وحدة مؤسسات البلاد للخروج من الأزمة الحالية.



يُشار إلى أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري قد بعث في وقت سابق بمذكرة لرئيسة الاتحاد البرلمان الدولي غابريلا بارون يشرح فيها الأوضاع على الأرض وخطورة قيام البعض بمحاولة تأسيس برلمان موازي خارج مدينة طبرق على مسيرة الحوار السياسي ووحدة البلاد.