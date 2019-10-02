انجلترا – أدرك فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي التعادل أمام ليفربول (3-3)، في المباراة الجارية بينهما اليوم الأربعاء، وذلك ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية “الريدز” كل من، المهاجم السنغالي ساديو ماني (د. 9)، والظهير الإسكتلندي أندرو روبرتسون (د. 25)، والجناح المصري محمد صلاح (د. 36).

بينما سجل اللاعب الكوري الجنوبي، هوانغ هي تشان، هدف الضيوف الوحيد، في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول من اللقاء المقام على ملعب “أنفيلد”.

وأضاف اللاعب الياباني، تاكومي مينامينو، الهدف الثاني للفريق النمساوي، في الدقيقة 56 بتسديدة رائعة “عالطاير” في الزاوية اليسرى.

المصدر: RT