صعود أسعار برنت بفعل بيانات أمريكية لكنها تحت 60 دولارا للبرميل

صعود أسعار برنت بفعل بيانات أمريكية لكنها تحت 60 دولارا للبرميل

الولايات المتحدة – ارتفعت عقود النفط الآجلة في تعاملات الأربعاء، بفعل إعلان بيانات أمريكية أولية مشجعة، إلا أن الأسعار ظلت دون 60 دولارا للبرميل، بالنسبة لخام برنت.

وقال معهد البترول الأمريكي، الثلاثاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت بـ 5.92 ملايين برميل للأسبوع المنتهي بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول إلى 417.94 مليون برميل.

إلا أن تخوفات ضعف الطلب العالمي على النفط الخام، أبقت أسعار برنت دون 60 دولارا للبرميل، بسبب توترات حرب التجارة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة (06:10 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم ديسمبر/ كانون الأول، بنسبة 0.85 بالمئة أو 49 سنتا إلى 59.38 دولارا للبرميل.

كذلك، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني، بنسبة 1.2 بالمئة أو 61 سنتا إلى 54.23 دولارا للبرميل.