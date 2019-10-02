ليبيا – أصدرت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة بوقت مبكر من صباح الأربعاء إيضاحاً حول ما قيل عن الرجل الذي ظهر في فيديو وهو يرقص من خلفه عبارة مكتوب عليها { حفل إفتتاح العام الدراسي الجديد } وإتهامه بأنه رقص عنوة في المعلمين .

وقالت وزارة التعليم في بيان تلقت المرصد نسخة منه رداً على بعض التأويل الذي نجم عن الموضوع في حفل إنطلاق العام الدراسي الجديد الذي أقامته الوزارة مساء الثلاثاء بقاعة بمدينة البيضاء ولا سيما ما نشرته وبثته قناة فبراير المملوكة لعبدالحكيم بلحاج عن أن ماحدث من رقص قد نظمته حكومة الثني وبأنها إفتتحت العام الدراسي بالرقص .

وأوضحت الوزارة بأن هذا الرجل هو الأستاذ “عاشور بدر” التابع لمراقبة التعليم في مدينة درنة والذي كان من بين الحاضرين للحفل واصفة إياه بالفاضل والمحترم الذي شارك بدُاعبته ورقصهِ مع أطفال جمعية أفريقيا لرعاية الأيتام بمدينة البيضاء الذين شاركوا في الحفل وقدموا أغنية راقصهم فيها .

وأكدت الوزارة بأن الرجل رقص مع أطفال جمعية الأيتام بعد تغنيهم في ختام الحفل باغنية باسم ليبيا أثرت على جميع الحاضرين وعند ختام الحفل قبّل رؤوس الأطفال متمنياً لهم مستقبلاً مشرق كونه متزوج ولم يرزقه الله بأولاد .

وفيما يتعلق بإنقطاع البث في الفيديو ، فقد أكدت تعليم المؤقتة بأنها كانت تلك اللحظات الزمنية الأخيرة لمساحة البث المباشر على تقنية البث عبر الأقمار الاصطناعية المحددة بوقت معين وقيمة معينة داعية الجميع الى صندق النقل وتبيان الوجه حتى لا يكتب أحدكم عند الله ظلوما.

المرصد – متابعات