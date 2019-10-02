فلسطين – أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، سيواجه نظيره السعودي على أرض فلسطين في مدينة الرام بمدينة القدس، ضمن تصفيات كأس العالم.

وأعرب عباس في هذا الصدد عن ترحيبه بالمنتخب السعودي الوطني الأول، “الذي سيصل إلى بلادنا ولأول مرة ليلعب على أرض القدس.. في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم، وستقام على استاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة، في 15 الجاري”.

وقال عباس: “هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها المنتخب الوطني السعودي، نوجه الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية”، مؤكدا أن المنتخب السعودي سيكون “ضيفا عزيزا في أرض الرباط، ارض فلسطين”.

المصدر: وفا