يبيا – تنطق محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد اليوم الأربعاء بحكمها على هشام عشماوى و207 متهمًا من عناصر تنظيم “بيت المقدس”لارتكابهم 54 جريم تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

صحيفة اليوم السابع المصرية أشارت إلى أن جلسة النطق بالحكم ستعقد بعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وأمانة سر معتذ مدحت.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان” وتخريب منشآت الدولة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

يشار إلى ان الارهابي عشماوي قد تم القبض عليه من قبل القوات المسلحة الليبية في مدينة درنة ، وتم تسليمه لمصر بعد اجراء تحقيق معه داخل ليبيا .