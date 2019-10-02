دبي – أكد رائد صفدي كبير المستشارين الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إن الإمارة مستمرة في خدمة ديونها ومستعدة للحصول على المزيد من الدين، إذا اقتضت الضرورة، مضيفاً أن الدين الحالي لدبي يبلغ 124 مليار دولار.

وقال صفدي “أثبتنا مراراً وتكراراً أن الاستثمارات التي تقوم بها دبي في الحقيقة هي استثمارات ذات قيمة، وأن معدلات العائد تغطي وزيادة عبء خدمة الديون وبالطبع تخلق نمواً وتدفع النمو”.

ويأتي ذلك بعد أن كانت وكالة فيتش قد أشارت إلى أن نسبة كبيرة من الديون الممنوحة للشركات التابعة لحكومة دبي، والتي تستحق بنهاية عام 2021، بقيمة 23 مليار دولار، قد تحتاج لإعادة هيكلة.

المصدر: العربية.نت