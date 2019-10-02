سوريا – ذكرت صحيفة “الوطن” أن الجيش السوري بدأ أمس مع قوات روسية وإيرانية مناورات عسكرية مشتركة غرب دير الزور، تشمل تحليق الطائرات وإطلاق الصواريخ.

وقالت “الوطن” إن هذه التطورات تترافق مع مؤشرات ظهرت مؤخرا على قرب الانتهاء من ملف إدلب، وارتفاع سخونة التوتر تدريجيا في مناطق شمال وشمال شرق دير الزور، مع تحريك القوات الأمريكية ومليشيا “قوات سورية الديمقراطية – قسد” أدواتهما هناك والاعتداء على مقرات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في المنطقة.

وأضافت: “تترافق هذه التطورات مع انتفاضات أهلية ضد “قسد” والاحتلال الأمريكي في معظم مناطق سيطرتها، ويطالب المشاركون فيها بطرد مسلحي “قسد” والاحتلال وعودة سيطرة الدولة السورية”.

وتحدثت مواقع إلكترونية عن أن صفحات موالية نشرت تسجيلات مصورة تظهر مناورات عسكرية مشتركة للجيش السوري وروسيا وإيران غرب دير الزور.

كما نقلت المواقع عن صفحة “المركز الإعلامي بدير الزور” على فيسبوك قوله: “انطلقت مناورات عسكرية للجيش وروسيا وإيران بالريف الغربي لدير الزور… الجيش بدأ مناورات عسكرية بمشاركة قوات روسية بمناطق وجوده غرب الفرات”.

وذكرت الصفحة، أن “المناورات تشمل تحليق الطائرات وإطلاق الصواريخ في مناطق ستكون محدودة” بريف دير الزور الغربي.

وأشارت شبكة “دير الزور 24” الإخبارية المعارضة، إلى أن هذه “المرة الأولى” التي يقوم بها الجيش السوري وروسيا وإيران، بمناورات عسكرية في محافظة دير الزور، وأوضحت أن المناورات ستستمر عدة أيام، وستكون في المناطق التي يسيطر عليها الجيش في ريف دير الزور الغربي.

المصدر: “الوطن”