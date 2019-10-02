ليبيا – قال المتحدث باسم نقابة المعلمين أشرف أبوراوي إن اجتماع نقابات المعلمين وتنسيقيات الدفاع عن حقوق المعلم يؤكد ضرورة إقالة وزير التعليم وتنفيذ العدالة الاجتماعية للمعلمين.

أبوراوي بين في حديث لموقع “أصوات مغاربية” أن تأجج موضوع زيارة المرتبات للمعلمين بعد زيادة أجور العاملين في وزارة الصحة في وقت يطالب فيه أكثر من قطاع بزيادة المرتبات منهم موظفو وزارة الداخلية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والعاملون في قطاع النفط.

وإتهم وزير التعليم بحكومة الوفاق بعدم التعاون في تحقيق العدالة الاجتماعية للمعلم، منوهاً إلى أنه في حال لم تتم الاستجابة لمطالب المعلمين يسيكون هناك تصعيد بتنفيذ الإضراب العام لجميع المعلمين في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد