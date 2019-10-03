الأحمر يخيم على 6 بورصات عربية في نهاية تعاملات الأسبوع

الأحمر يخيم على 6 بورصات عربية في نهاية تعاملات الأسبوع

أبوظبي – خيم اللون الأحمر على أداء 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الخميس، بالتزامن مع تراجع أسواق النفط العالمية، واستمرار غياب المحركات الإيجابية للأسهم الاقليمية.

وبحلول الساعة (12:53 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.05 بالمئة أو 3 سنتات إلى 57.66 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 0.36 بالمئة أو 19 سنتا إلى 52.45 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق المتراجعة مع هبوط مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.14 بالمئة إلى 14217 نقطة، بضغط عمليات بيعية للمؤسسات الأجنبية والعربية.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع هبوط مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.79 بالمئة إلى 7921 نقطة، بضغط تراجع بعض الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات والإسمنت.

ونزلت بورصة البحرين بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1512 نقطة، مع تراجع أسهم “جي أف اتش” بنسبة 0.84 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.52 بالمئة و”فنادق الخليج” بنسبة 0.5 بالمئة.

وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت على شبه استقرار، إذ انخفض المؤشر الأول بنسبة 0.01 بالمئة إلى 6118 نقطة، فيما خسر المؤشر العام نحو 0.25 نقطة ليقفل عند 5635 نقطة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.06 بالمئة إلى 5027 نقطة مع انخفاض سهم “أبوظبي الأول” و”أدنوك للتوزيع” بنحو 0.66 بالمئة و0.37 بالمئة على التوالي.

فيما زادت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.61 بالمئة إلى 2761 نقطة مع ارتفاع أسهم “إعمار العقارية” بنسبة 2.3 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنسبة 1.6 بالمئة و”داماك” بنسبة 1.56 بالمئة.

وزادت بورصة الأردن هامشيا بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1827 نقطة مع ارتفاع أسهم “الأهلي” بنسبة 1.07 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 1.06 بالمئة.

وصعدت بورصة مسقط بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4026 نقطة، مع ارتفاع أسهم “الغاز الوطنية” بنسبة 6 بالمئة و”مسقط للغازات” بنسبة 2.9 بالمئة و”الشرقية للاستثمار” بنسبة 2.2 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 0.61 بالمئة إلى 2761 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1827 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 4026 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 1.14 بالمئة إلى 14217 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.79 بالمئة إلى 7921 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 1512 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 5027 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 6118 نقطة.

الأناضول