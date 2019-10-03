بروكسل – اكد الاتحاد الأوروبي، الخميس، إنه سيرد على قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على مجموعة من صادراته، يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوظائف في أوروبا وزيادة الأسعار على الأمريكيين .

وفتح قرار إدارة ترامب بفرض ضرائب جديدة على سلع مستوردة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليارات دولار، فصلاً جديداً في حروب التجارة العالمية التي تزيد المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وتستهدف أحدث التعريفات، الطائرات الكبيرة وأيضا العديد من المنتجات الأوروبية النموذجية، مثل الزيتون والويسكي والنبيذ والجبن والزبادي.

ومن المقرر أن تصبح الرسوم الجمركية الجديدة سارية المفعول في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وستكون بواقع 10 بالمئة على الطائرات المستوردة من الاتحاد الأوروبي و25 بالمئة على باقي السلع المستوردة الأخرى.

وسمحت منظمة التجارة للولايات المتحدة، الأربعاء، بفرض رسوم استيراد على سلع أوروبية قيمتها 7.5 مليارات دولار، بسبب دعم غير مشروع يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركة (إيرباص).

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن قضية لصالحه خلال الأشهر المقبلة، تتعلق بدعم الولايات المتحدة لـ “بوينغ”.

وأعرب الاتحاد الأرووبي عن أمله في أن يتمكن الجانبان من إلغاء التعريفات الجديدة، والتي تمثل ضرائب على المستوردين المحليين.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانييل روزاريو اليوم: إذا فرضت الولايات المتحدة تدابير مضادة، فسيدفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى وضع يتعين علينا فيه أن نفعل الشيء نفسه.

وأضاف: هذه خطوة ستضرب أولاً وقبل كل شيء المستهلكين والشركات الأمريكية، وستجعل الجهود من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض أكثر تعقيدا”.

وأكد روزاريو أن الاتحاد الأوروبي منفتح لإجراء المحادثات، وذلك قبل أسبوعين من دخول الرسوم الجمركية الجديدة حيز التطبيق.

الأناضول