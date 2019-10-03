غزة – أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال ثلاثة شبان فلسطينيين اجتازوا السياج الأمني إلى خارج قطاع غزة من الجهة الجنوبية، واقتيادهم للتحقيق.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي إن قوات الجيش “رصدت ثلاثة مشتبه فيهم اجتازوا السياج الأمني من جنوب قطاع غزة إلى داخل إسرائيل. لقد قامت قوات جيش الدفاع بمحاصرة المنطقة وتمشيطها حيث اعتقلت المشتبه فيهم ونقلتهم للتحقيق لدى قوات الأمن”.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة “حماس” بالانتخابات البرلمانية عام 2006، شددته عقب سيطرة الحركة على القطاع بالكامل عام 2007.

المصدر: RT