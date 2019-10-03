ليبيا – أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا دعم بلاده الكامل وتشجيعها للسلطات في ليبيا على مضاعفة جهودها ومواصلة تقديم الدعم المقدم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.

أوفتشا طالب في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”أمس الأربعاء بأن تركز الجهودعلى إغلاق مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء خاصةً بعد الغارة الجوية التي إستهدفت المركز.